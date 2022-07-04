Марафон невест прошел в Железноводске

В Железноводске прошел забег невест, посвященный предстоящему Дню семьи, любви и верности. Об этом написал ОТР.

Для того, чтобы выиграть главный приз — полет на воздушном шаре, невестам предстояло пробежать в платьях и на каблуках дистанцию в 2,5 километра. В забеге приняли участие 30 девушек.

«Первая прибежала. Ну, небольшой секрет, я с 2015 года на первом месте по легкой атлетике в Железноводске. Так получилось, что и здесь первая», — сказала победительница забега София Сутягина.

Некоторые из участниц примерили свадебное платье впервые.