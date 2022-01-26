Марафон «Дорога жизни» пройдет в Санкт-Петербурге

Ежегодный зимний марафон «Дорога жизни» состоится в Санкт-Петербурге. В этом году он приурочен к 78-й годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады, написали «Невские новости».

Желающие принять участие в марафоне должны будут предъявить медсправку, а также QR-код или актуальный ПЦР-тест на коронавирус. Те, кто находится в другом городе, тоже смогут зарегистрироваться на марафон и принять участие онлайн.

На трассе будут работать пит-стопы, палатки для обогрева с горячим чаем, что никто из участников марафона не замерз.