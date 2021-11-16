Марафон «Дорога жизни» пройдет в Ленобласти

Марафон «Дорога жизни» пройдет в Ленинградской области 30 января. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на правительство региона.

Это мероприятие посвящено 78-летию освобождения Ленинграда от нацистской блокады. В ведомстве уточнили, что поучаствовать смогут и профессиональные спортсмены, и любители. Регистрация уже началась.

«Мероприятие состоится в соответствии с рекомендациями, разработанными Роспотребнадзором», — уточнили в администрации.