Марафон «Дорога жизни» пройдет в Ленобласти
Правительство Ленобласти: марафон «Дорога жизни» в честь освобождения Ленинграда от блокады пройдет 30 января
Марафон «Дорога жизни» пройдет в Ленинградской области 30 января. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на правительство региона.
Это мероприятие посвящено 78-летию освобождения Ленинграда от нацистской блокады. В ведомстве уточнили, что поучаствовать смогут и профессиональные спортсмены, и любители. Регистрация уже началась.
«Мероприятие состоится в соответствии с рекомендациями, разработанными Роспотребнадзором», — уточнили в администрации.