Мара Багдасарян решила написать Путину из-за водительских прав

В августе Багдасарян собрала все документы для возвращения водительских прав, которых ее лишили на всю жизнь из-за диагноза «эпилепсия». Тогда девушка обратилась в автошколу. Однако созванная комиссия отклонила обращение. Стритрейсерша расценила это решение, как необоснованное.

«Только сейчас я понимаю, что это была не случайность, не ошибка. Это спланированная акция с целью противостояния мне», — отметила .Багдасарян.

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Она назвала случившееся «беспределом» и «гонениями».

Подписчики девушки раскритиковали ее точку зрения и напомнили про многочисленные нарушения правил дорожного движения. «Как мы запели! Произвол… Караул… Как сама произвол на дороге творила так все в порядке вещей», — написали в комментариях. Также подписчиков порадовало «волевое решение» автошколы, иначе бы в будущем могли появиться новости о чьей-нибудь смерти на дороге.

«Запомни, кто не хочет жить по закону, сам достоин только незаконного к себе отношения», — напомнили Багдасарян.

Мара Багдасарян получила известность после скандальной истории про «лихачей на Gelandewagen». Она и позднее не раз нарушала ПДД. Девушка не оплачивала многочисленные штрафы, по этой причине по решению суда ее отправили выполнять обязательные работы. Для избежания наказания она оформила липовый больничный, после чего стритрейсерше назначили еще год исправительных работ.

Врачи поставили девушке диагноз «эпилепсия», поэтому ее бессрочно лишили водительских прав. Тем не менее нарушительница все равно неоднократно садилась за руль.