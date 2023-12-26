Общество 26 декабря 2023, 18:52 Манул Тимоша из Московского зоопарка показал, как нужно преодолевать сугробы Московский зоопарк показал видео, как манул Тимоша преодолел сугроб в вольере

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Манул Тимоша из Московского зоопарка перелез через сугроб в вольере, удивив зоологов своей целеустремленностью. Видео с самоотверженным котом опубликовали в Telegram-канале организации.

Сотрудники зоосада отметили, что манулу не помешала ни зажированность, ни неубранный снег: он смог преодолеть препятствие, подав хороший пример целеустремленности подписчикам.

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«Не сказал, что у него лапки и зажированные бока. <…> А взял и перелез. Мотивирует», — написали авторы канала.

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