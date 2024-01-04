Общество 04 января 2024, 02:15 Мантуров заявил о скором старте производства на бывшем заводе Volkswagen Мантуров: бывший завод Volkswagen в Калуге могут перезапустить в 2024 году Freepik

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Производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге планируют перезапустить в первом полугодии 2024 года. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Компании „Арт-Финанс“ принадлежит завод в Калуге Volkswagen, по которому нашли индустриального зарубежного партнера. В Калуге выпуск первой продукции должен начаться в первой половине 2024 года», — сказал он.

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Немецкий концерн Volkswagen продал бизнес в России за 125 миллионов евро. Сумму сделки впервые раскрыли в отчете компании за первое полугодие.

Volkswagen остановил производство машин на территории РФ в марте 2022 года. В текущем году руководство концерна рассматривало вариант продажи российских активов местной компании. Мантуров сообщал об утверждении основных параметров сделки в апреле без возможности обратного выкупа.