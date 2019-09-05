Мантуров рассказал об опасности перехода на четырехдневку

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что переход на четырехдневную рабочую неделю может осложнить достижение целевых показателей промышленности.

«Если у нас задача стоит увеличивать объем производства и увеличивать экспорт, то при традиционном трехсменном графике работы (промышленных предприятий — прим. ред.), я думаю, что будет просто физически тяжело выполнить все показатели, ну а так, наверное, все возможно», — приводит агентство РИА «Новости» слова Мантурова в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Скворцова допустила переход на четырехдневную рабочую неделю Подробнее

В России с июня ведутся обсуждения о переходе на четырехдневную рабочую неделю на самых разных уровнях. Возможность появления третьего выходного дня в том числе комментируют представители высшей власти страны.

Ранее на площадке ВЭФ свое мнение по этому вопросу высказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Она заявила, что укороченная рабочая неделя подойдет тем, кто ведет здоровый образ жизни, умеет организовать свой досуг, хочет заботиться о близких людях и семье.

Скворцова добавила, что пока этот вопрос в подконтрольном ей ведомстве не обсуждался, однако не исключила возможность анализа этого предложения.

О возможности введения в России четырехдневки впервые упомянул премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В Федерации независимых профсоюзов России отметили, что сократить рабочую неделю будет возможно лишь при условии сохранения уровня оплаты труда.