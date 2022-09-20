Мантуров призвал россиян оценить мясо из личинок мухи | 360°

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Мантуров призвал россиян оценить мясо из личинок мухи

Глава Минпромторга Мантуров призвал менять ментальность и оценить мясо из личинок мухи

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Потребители в будущем будут добавлять в рацион больше растительного сырья вместо животных белков, а государству нужно поддержать этот тренд. Россиянам следует изменить отношение к альтернативному мясу. Такое мнение выразил вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров на площадке форума Innofood, который проходит в Сочи. Об этом сообщил «РБК».

По словам вице-премьера, он пока сам «адаптируется» к предложениям от производителей, которые хотят использовать растительный белок. На выставке Innofood такую продукцию представила компания Modern Food Technology. Это был бургер с котлетой с добавлением концентрата личинки мух черной львинки. Мантуров признался, что для такая еда — удивительная.

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«Наверное, нужно чуть-чуть поработать с ментальностью всем нам здесь присутствующим, и черная львинка может „зайти“. Но нужно постараться», — подчеркнул глава Минпромторга.

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Вице-премьер не исключил, что человек ко всему привыкает. Сам, как потребитель, он планирует «экспериментировать» с потреблением растительного мяса. До этого аналогичную продукцию Мантуров пробовал на выставке «Иннопром».

Ранее эндокринолог Евгений Арзамасцев посоветовал россиянам употреблять говядину с кровью. Такая пища повышает уровень гемоглобина.

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