Мантуров предрек падение продаж и производства автомобилей в России на 50% по итогам года

Продажи и производство легковых автомобилей в России по итогам 2022 года упадут примерно на 50%, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он выступил в Госдуме в свете предлагаемого назначения на пост вице-премьера правительства.

Мантуров назвал автомобильную отрасли «самой, наверное, уязвленной».

«Снижение рынка и производства по этому году будет порядка 50%», — спрогнозировал министр.

Российский автопром столкнулся со сложностями из-за западных санкций и ухода иностранных компаний, которые производили многие комплектующие для отечественных машин. В конце июня депутат российского парламента Виталий Милонов предложил ввести новые меры господдержки производителей российских автомобилей, в том числе освободить их покупателей от налогов на три года. Милонов также отметил, что восстановить продажи помогут субсидии на покупку новых российских автомобилей и повторное введение программы утилизации старых машин.