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    15 июля 2022, 16:44

    Мантуров предрек падение продаж и производства автомобилей в России на 50% по итогам года

    Глава Минпромторга Мантуров: продажи авто в России упадут на 50% в 2022 году

    Оксана Кириллова

    Продажи и производство легковых автомобилей в России по итогам 2022 года упадут примерно на 50%, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Он выступил в Госдуме в свете предлагаемого назначения на пост вице-премьера правительства.

    Мантуров предрек падение продаж и производства автомобилей в России на 50% по итогам года

    Мантуров назвал автомобильную отрасли «самой, наверное, уязвленной».

    «Снижение рынка и производства по этому году будет порядка 50%», — спрогнозировал министр.

    Российский автопром столкнулся со сложностями из-за западных санкций и ухода иностранных компаний, которые производили многие комплектующие для отечественных машин. В конце июня депутат российского парламента Виталий Милонов предложил ввести новые меры господдержки производителей российских автомобилей, в том числе освободить их покупателей от налогов на три года. Милонов также отметил, что восстановить продажи помогут субсидии на покупку новых российских автомобилей и повторное введение программы утилизации старых машин.