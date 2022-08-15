Мантуров пообещал ОПК достаточное количество комплектующих

У России есть достаточный запас комплектующих, чтобы обеспечить оборонно-промышленный комплекс (ОПК) на период адаптации к санкциям, заявил вице-премьер РФ и глава Минпромторга Денис Мантуров. При этом он обратил внимание на «определенное напряжение» по некоторым компонентам.

Несмотря на это, по словам Мантурова, российские специалисты не стоят на месте и активно работают над тем, чтобы компоненты, которые нужны для конечной продукции, производились своевременно, написал ТАСС.

«Есть уже и достаточный запас на промежуточный период времени для адаптации, и мы тоже на месте не стоим, а работаем активно», — подчеркнул вице-премьер.

Ранее Юрий Борисов, который сейчас занимает пост главы Роскосмоса, заявил, что с 2014 года Россия направила 160 миллиардов рублей, чтобы избавиться от зависимости от иностранных комплектующих в сфере ОПК.