Мантуров: ежедневно производится 12 млн масок, но спрос на них падает

Предприятия ежедневно производят 12 миллионов масок. Но, по словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, спрос на средства индивидуальной защиты уже упал. Для многих производителей такая ситуация станет новым вызовом.

Мантуров выступил в Совете Федерации и рассказал, что постепенный уход коронавируса влияет на спрос на маски.

«На сегодняшний день мы вышли на объем производства в 12 миллионов масок (в сутки), к сожалению, потребление сильно уже упало. Точнее нет, неправильно сказал: к счастью, сильно упало потребление масок, потому что эпидемия уходит. Но для предприятий, которые раскрутили свое производство, это, конечно же, дополнительный вызов, с которым нужно совместно справляться», — приводит слова главы Минпромторга издание «Интерфакс».

Мантуров поделился, что сейчас открыты экспорт и поставки масок за рубеж. Он напомнил, что в обычное время в России производили не более шести тысяч единиц противочумных костюмов в месяц, а сегодня изготавливают 250 тысяч ежедневно. Также, по словам министра, только в нашей стране производят уникальные защитные костюмы.

«За рубежом такого не используют: при стоимости костюма от четырех до восьми тысяч рублей вы можете использовать 150 раз, имеется в виду — либо стирать, либо специальная химическая обработка», — пояснил Мантуров.

Уже сначала мая производство масок выросло в пять раз, при этом уже в июне стоимость одной маски составила 13 рублей.