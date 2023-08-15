Общество 15 августа 2023, 09:39 Мантуров анонсировал старт выпуска машин на экс-заводе Volkswagen в Калуге Мантуров: выпуск авто на экс-заводе Volkswagen в РФ могут начать в 2023 году РИА «Новости»

Читать 360tv в

Производство автомобилей на бывшем заводе Volkswagen в Калуге может стартовать до конца 2023 года. Об этом сообщил вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров на форуме «Армия-2023». Его слова привело РИА «Новости».

«Думаю, что до конца года это может произойти», — указал Мантуров.

Реклама

Немецкий концерн Volkswagen продал бизнес в России за 125 миллионов евро. Сумму сделки впервые указали в отчете компании за первое полугодие. До этого стороны не раскрывали деталей соглашения.

Volkswagen объявил об остановке производства машин на территории РФ в марте 2022 года. В текущем году концерн стал рассматривать вариант продажи российских активов местной компании. Претендентами стали «Авилон» и АФК «Система». Денис Мантуров сообщил об утверждении основных параметров сделки в апреле. Договор не подразумевает возможности обратного выкупа.

Ранее глава Минпромторга заявил, что «Автодом» в 2024 году может приступить к производству автомобилей на бывшем заводе Mercedes в России.