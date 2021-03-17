«Был немножко замкнутым»: лидер группы «Крематорий» рассказал об однокласснике-маньяке

Лидер группы «Крематорий» Армен Григорян на протяжении 10 лет учился в одном классе с будущим серийным маньяком Сергеем Головкиным по кличке Фишер, который впоследствии жестоко убил 11 школьников. Об этом музыкант рассказал в интервью на YouTube-канале RTVI.

Они оба ходили в 167-ю московскую школу, отметил Григорян.

«Когда меня пригласили в прокуратуру, я был страшно удивлен, потому что никаких поводов сомневаться в его психическом состоянии не было. Другое дело, что он не участвовал в наших пивных баталиях уже в старших классах, не увлекался рок-н-роллом, как это делали все тогда, то есть был немножко замкнутым человеком, но при этом очень спокойным», — вспомнил Григорян.

Сергей Головкин, по словам музыканта, хорошо учился и был практически отличником. Уже позднее Григорян увидел его показательные признания, в них маньяк писал о том, что постоянно думал об убийстве своих одноклассников.

Сергей Головкин по кличке Фишер в период с 1986 по 1992 год жестоко убил 11 школьников, самому младшему из них было 12 лет. Свой гараж Фишер превратил в пыточную. Головкин стал последним маньяком, которого казнили в России. Его расстреляли в августе 1996 года за несколько месяцев до введения моратория на смертную казнь.

Мужчина, очень похожий на орского маньяка Валерия Андреева, засветился в московском регионе. На днях ориентировку на него выслали всем столичным отделениям полиции. А одна студентка считает, что видела его по дороге домой. Орского маньяка ищут с 2012 года. Предполагается, что примерно с 2006 года он причастен к исчезновению десятков девушек при одинаковых обстоятельствах. Официально известно о семи жертвах, но их может быть гораздо больше — около 40.