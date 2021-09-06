Маньяка осудят за убийство свидетелей на Урале

В Челябинской области перед судом предстанет маньяк из Магнитогорска, которого обвинили в убийстве двух человек. Его уже осудили за тяжкие преступления. Теперь его ждет суд за убийство, передает ИА Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Зимой 2003 года обвиняемый вместе с соучастником изнасиловал и убил женщину, после чего сжег труп, чтобы скрыть следы преступления. Проезжавшие мимо отец с сыном стали свидетелями преступления. Злоумышленник знал, где они живут. Он пробрался ночью к ним в дом и застрелил обоих из ружья.

В ведомстве рассказали, что мужчину уже осудили за серию убийств и изнасилований жительниц Магнитогорска.