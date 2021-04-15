Manizha рассказала о пережитых в 15 лет домогательствах

Певица Manizha в эфире YouTube-канала издания Super призналась, что когда ей было 15 лет, незнакомец в метро начал распускать руки. Девушка тогда сильно испугалась.

«В час пик меня трогали за мое тело, за мои гениталии. Первый раз, когда это случилось, я очень сильно испугалась, потому что не смогла ничего сделать, я просто как будто заморозилась», — рассказала свою историю певица.

Manizha отметила важность #MeToo для женщин, которые смогли поверить в себя и перестали бояться откровенно говорить о насилии. Певица поделилась похожей историей, которая произошла с ней не так давно, только на этот раз она смогла постоять за себя, оттолкнула мужчину, который пытался домогаться в общественном транспорте, и обратила на него внимание других людей.

В этом году Manizha будут представлять Россию на телевизионном конкурсе Евровидение, который пройдет в Роттердаме. Ее песня Russian Woman пришлась по вкусу зрителям Первого канала, однако многие ее раскритиковали. Среди тех, кто не понял композицию, есть и известные в России люди. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала ее бредом и поручила разобраться, как Первый канал проводил голосование.