Манижа и звезды мирового кёрлинга выступили на Кубке Арктики

Предолимпийский сезон получился прорывным для российского кёрлинга. Женская сборная России стала серебряным призером чемпионата мира, повторив свой лучший результат в истории. Мужчины остановились в шаге от медалей чемпионата мира, что также является их лучшим результатом, и впервые завоевали олимпийскую лицензию.

На финише сезона скипы женской и мужской сборной России Алина Ковалева и Сергей Глухов играют вместе в международном турнире WCT Arctic Cup в дабл-миксте, который стартовал 27 мая в Дудинке. В уникальном турнире, проходящем за Северным полярным кругом, участвуют сборные России, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Италии и Венгрии. Суммарная география турнира, отмечающего в этом году 5-летний юбилей, составляет уже 11 стран. Генеральным партнёром соревнований является компания «Норникель».

Помощник Президента России Игорь Левитин принял участие в церемонии открытия Кубка Арктики. «Очень важно, что сегодня проходят международные соревнования в масштабе арктического региона. Россия сегодня является председателем Арктического совета, мы хотим проявить инициативу и сформировать в совете отдельное направление — спорт и туризм. Есть программа по развитию туризма и спорта, хотим это сделать на постоянной основе. Соревнования в Дудинке — это праздник, который должен быть в каждом из городов, которые находятся в Арктике. Здорово, что здесь созданы такие условия для занятий спортом», — подчеркнул Игорь Левитин.

Игорь Левитин и старший вице-президент «Норникеля» Николай Уткин вручили призы команде Санкт-Петербурга — победителям детского Junior Arctic Cup, который предшествовал основному турниру.

«Мы всегда декларировали, что одним из основных направлений для компании, наряду с многими инвестиционными проектами, которые мы реализуем, это спорт и здоровый образ жизни, — подчеркнул старший вице-президент «Норникеля» Николай Уткин. — Для нас Кубок Арктики это, прежде всего, драйв. Без турнира такого уровня невозможно было бы представить создание манежа и многих объектов в Дудинке. Керлинг — это драйвер для улучшения спортивной инфраструктуры города, возможность для наших детей узнавать новое. И конечно, благодаря турниру про Дудинку уже узнал весь мир», — отметил Николай Уткин.

Украшением красочной церемонии стало выступление Манижи. В Дудинке она спела «Russian Woman», которая всего неделю назад прогремела на Евровидении в Роттердаме. «Я обожаю путешествовать. Никогда раньше не была на Таймыре и очень рада увидеть все эти красоты, историю и духовные вещи. Спорт я тоже очень люблю. Мне он помогает стабилизировать психологическое состояние. Бег, приседание — это сразу эндорфины, сразу хорошее настроение. Честно скажу, с правилами керлинга не особо знакома. Но я наблюдала за тренировкой, и это супер увлекательно, — поделилась впечатлениями Манижа.

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев также выступили на льду «Таймыра». К слову, Соловьёв в Дудинке поддержит свою девушку — двукратную чемпионку Европы, многократного призера чемпионатов мира Анну Сидорову, которая играет с Алексеем Тимофеевым. Противостояние лидеров женского кёрлинга Сидоровой и Ковалёвой теперь в дабл-миксте — одна из главных интриг Кубка Арктики, финалы которого пройдут 30 мая.