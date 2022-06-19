Испанская компания по дизайну и производству одежды Mango окончательно откажется от присутствия на российском рынке. Ретейлер продаст все 55 магазинов в России, которые будут работать по модели франшизы. Об этом сообщило издание El País со ссылкой на источники в Mango.

В результате сделки компания перестанет поставлять продукцию в РФ — закупками будут заниматься франчайзи. Они же обеспечат логистику. Партнеры компании также сохранят обязательства перед сотрудниками и поставщиками. В российских магазинах Mango трудятся около 800 человек.

С несколькими местными партнерами уже заключили сделки. По данным источников, первые два магазина продадут уже на следующей неделе, еще 22 — в июле.

Российский рынок входил в пятерку крупнейших для Mango. Торговля на территории России давала компании 8% операционной прибыли.

Прямые продажи через интернет Mango приостановила еще в начале марта. Тогда компания сообщила о трудностях с транспортировкой и поставками.