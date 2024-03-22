Общество 22 марта 2024, 12:21 MANGO OFFICE: большинство россиян используют несколько мессенджеров для делового общения

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Большинство россиян, а именно 57%, вынуждены использовать для решения рабочих вопросов до трех мессенджеров. Об этом сообщил RT со ссылкой на исследование разработчика онлайн-сервисов для бизнес-коммуникаций MANGO OFFICE.

Еще 35% опрошенных отметили, что им хватает одного мессенджера для делового общения. При этом 6% используют от трех до пяти различных приложений, а 2% — до 10.

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Кроме того, опрошенные рассказали, что лучше всего общаться по рабочим вопросам через текстовые сообщения. Такого мнения придерживаются 76% респондентов. Еще 20% высказались в пользу аудио, а 4% считают, что эффективнее взаимодействовать по видеосвязи.

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