Общество 07 мая 2023, 15:47 Мангальные зоны в Тюмени закрыли из-за пожаров, но шашлычники проигнорировали запрет «Подъем»: в Тюмени из-за пожаров закрыли мангальные зоны Pxhere

Читать 360tv в

В лесах под Тюменью вчера ввели режим ЧС из-за пожаров, запретили разводить костры и даже закрыли мангальные зоны, однако многих шашычников это не смущает. Об этом изданию «Подъем» рассказала председатель ТОС «Плеханова» Надежда Подкорытова. По ее словам, в зонах отдыха «полнейший аншлаг».

Она пояснила, что зона Плехановского бора принадлежит к черте города, поэтому активисты «били во все инстанции, чтобы в пожароопасный период посещение этой территории ограничили. Но если до инстанций достучаться удалось, то до некоторых людей — увы.

Реклама

Если с утра отдыхающие были «трезвые и адекватные» и в основном вежливо обещали быстро дожарить мясо и все затушить, то к середине дня некоторые шашлычники выпили и стали «грудью вставать» за свои мангалы, пожаловалась Надежда.

«Машин очень много, аншлаг полнейший, стоянка уже перегружена, и люди паркуются прямо на проезжей части. <…> Кто-то внаглую отталкивает и продолжает жарить шашлыки свои. У людей нет понимания, что все вокруг горит», — добавила она.

Глава Тюмени Руслан Кухарук подчеркнул, что «беспечное отношение» жителей — причина большинства пожаров в регионе. Огонь от разожженного мангала или непотушенного окурка быстро распространяется из-за сильного ветра и теплой сухой погоды.