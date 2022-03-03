Маневры не военных, а политиков. Украину уличили в затягивании переговоров

Украинские власти ведут себя по принципу «война — ерунда, главное — маневры», но имеются в виду именно маневры участников киевской делегации, а не армии, заявил «360» военный политолог Александр Перенджиев. Он отметил, что украинская сторона снова изменила место встречи с РФ, которая должна была пройти в Беловежской пуще.

«Она (делегация — прим. ред.) маневрирует постоянно не только по поводу места встречи. Складывается впечатление, что там очень много кураторов у этой делегации, внешних управленцев», — сказал эксперт.

По его мнению, сейчас Украина не ведет переговорный процесс, а играет с Россией в политико-дипломатические игры, поэтому от второго раунда встречи сторон нет особых ожиданий.

«Как только эти игры прекратятся и начнется серьезное поведение, начиная с формы одежды для переговоров, вот тогда мы будем говорить, что мы куда-то двинемся вперед», — заключил он.

Первый раунд переговоров России и Украины прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. Встреча длилась более пяти часов. Ожидалось, что второй раунд переговоров пройдет 2 марта. Делегация РФ прибыла в Белоруссию в тот же день вечером.

Предполагалось, что стороны встретятся в Беловежской пуще. Но глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия позже заявил, что место будет другое.