Манекены и роботы встали на защиту здоровья россиян. Они измеряют температуру в общественных местах

Борьба с коронавирусом продолжается, и мир начинает приспосабливаться к такому положению дел. Так, в России появляется все больше мест, где установлены технологичные тепловизоры на входе. Где-то их даже делают похожими на людей.

Например, в детской поликлинике №18 в Ростове-на-Дону поставили манекены. Они встречают пациентов с автоматическими термометрами и санитайзерами. Главврач медучреждения Артем Левчин объяснил изданию «Подъем», что с помощью самосконструированных роботов врачи хотели разгрузить персонал и заинтересовать детей.

«Все сделали своими силами, каждого из них. Все части заказаны отдельно. Идея родилась в связи с тем, что это детство, надо, чтобы деткам было интересно, а измерение температуры, обработка рук — это основное правило в условиях ковида. Поэтому решили поставить таких роботов, чтобы это было три в одном: радость, температура и обработка рук», — заявил он.

Однако в соцсетях скептически отнеслись к такой задумке. Некоторые люди заявили, что манекены выглядят жутко. «Вроде и прикольно, а вроде и жутко», «бедные дети… на всю жизнь останутся заикающимися», «киборг-убийца» — написали пользователи «ВКонтакте».

Настоящий робот измеряет температуру в МФЦ Салехарда. Речь идет об Арктикботе. Обычно он отвечает на вопросы посетителей. Однако в условиях коронавируса он научился измерять температуру. Об этом написал «МК» со ссылкой на пресс-службу правительства ЯНАО.

Источник фото: соцсеть «ВКонтакте»

Бесконтактный термометр находится на голове робота. Чтобы измерить температуру, человеку нужно подойти к нему поближе. Он же покажет результат на экране и озвучит его.

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) установил в учебных корпусах и общежитии шесть тепловизоров. Техника измеряет температуру посетителя, для этого к устройству нужно поднести запястье. Аппарат также распознает лица. Таким образом он помогает сократить риски распространения коронавируса в вузе.

За состоянием здоровья людей следят также и в аэропорту Перми. Там установили терминал для бесконтактного измерения температуры. Устройство создал местный стартап «Промобот». Чтобы пройти температурный контроль, пассажирам понадобится всего три секунды.

Как сказано на сайте авиагавани, «Промобот Термоконтроль» находится на входе в здание. Результаты измерений аппарат фиксирует в специальном журнале и уведомляет тех, у кого они превышают норму.

Температура является одним из признаков коронавирусной инфекции. В России каждый день фиксируются тысячи случаев заражения. За последние сутки зарегистрировано более 13 тысяч заболевших.