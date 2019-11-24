Мамы футболистов ЦСКА напомнили болельщикам о шапках. Видео

Мамы футболистов ЦСКА призвали болельщиков надеть шапку, когда пойдут на матч с «Крыльями Советов». А еще женщины призвали взять с собой на стадион своих матерей.

«В это воскресенье День мамы на „ВЭБ-арене“! Начало праздника в 17:00. Приходи с мамой на футбол», — говорится в описании к видео, который записал клуб в преддверии Дня матери.

В ролике снялись мамы действующих футболистов клуба. Задумка была в том, что они пригласили болельщиков поддержать каждая своего сына. Отдельно выделили маму нападающего Федора Чалова. Именно она командным голосом сказала надеть шапку.

24 ноября в России отмечается День матери. В этот же день ЦСКА на «ВЭБ-арене» сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Матч начнется в 19:00.

ЦСКА сейчас занимает четвертое место, победа над самарским клубом может вывести их на третье место. «Крылья Советов» занимают 13-е место из 16. Последний раз они выигрывали 20 октября у «Оренбурга».