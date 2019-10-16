Маму погибшей девочки из Кирова признали вменяемой. Она оставила ребенка одного на неделю

Мария Пленкина из Кирова, чью трехлетнюю дочь нашли мертвой в запертой квартире, признана вменяемой. Она оставила ребенка одного на неделю.

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«В отношении [Марии Пленкиной] была назначена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза с целью определения психического состояния. По заключению комиссии экспертов она признана вменяемой», — сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кировской области.

Тело маленькой девочки 20 февраля 2019 года нашла ее бабушка. Мать оставила ребенка одного дома без еды и воды на неделю. По данным следствия, Пленкина собиралась отдать дочь в социальное учреждение. При этом она на допросе заявила, что не желала девочке смерти, когда уходила из дома.

В отношении Марии следственные органы открыли уголовное дело об убийстве и халатности против работников органов профилактики и здравоохранения: малышка не наблюдалась у врача и жила в плохих условиях с 2016 года. Женщина признала свою вину по первой статье. Расследование дела продолжается.