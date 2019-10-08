Маму девочки из захламленной квартиры отправят на принудительное лечение

Московский суд направил на принудительное лечение Ирину Гаращенко. Она — мама девочки-маугли, которую обнаружили в квартире среди мусора.

Мать девочки из захламленной квартиры ограничили в родительских правах Подробнее

Женщина пока остается в СИЗО. Ведь для лечения она должна предоставить документы, но их Ирина потеряла. Сейчас паспорт Гаращенко в ускоренном режиме восстанавливают. Об этом сообщил RT.

Пятилетнюю девочку нашли в одной из московских квартир в марте 2019 года. Малышка находилась дома одна, все помещения утопали в мусоре. Она была истощена, не разговаривала, а в ее шею врос нательный крестик.

Девочка провела в антисанитарных условиях несколько дней. В квартире не было ни еды, ни воды. Ее мать, Ирина Гаращенко, бросила ребенка ради сожителя.

После этого женщину задержали. В ее отношении завели уголовное дело по обвинению в покушении на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии. Ирину признали невменяемой и ограничили в родительских правах. Ребенка отдали на попечительство в органы социальной опеки. Кроме того, мать обязали выплачивать алименты.

Эксперты выяснили, что Гаращенко страдает хроническим расстройством в форме остаточной шизофрении. Сейчас она находится в психиатрическом отделении СИЗО «Бутырка».