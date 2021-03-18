Мамонтов назвал «цензурой на подвиг» ограничение YouTubе на фильм о Ржевской битве

Российский журналист Владимир Мамонтов отреагировал на ситуацию с возрастным ограничением, наложенным YouTube на фильм «Комсомольской правды» о Ржевской битве, написал сайт kp.ru.

Он заявил, что содержимое видео посчитали российской пропагандой, однако не смогли полностью заблокировать благодаря «свободе слова». При этом удалось установить ограничение «из-за демонстрации мертвых тел».

«Цензура на подвиг — это очень точное определение, как мне кажется. Думали, как бы помешать „российской пропаганде“, и придумали прицепиться к этим телам. Кажется, что это сатирическая комедия, что я сейчас рассказал, но мне кажется, это очень близко к правде», — поделился мыслями Мамонтов.

15 марта видеохостинг YouTube ограничил доступ к документальной ленте «Ржев. 500 дней в огне». Фильму присвоили возрастной рейтинг 18+. Помимо прочего, теперь видео не попадает в рекомендации и не может продвигаться.