Потерявшая руку Маргарита Грачева стала мамой в третий раз

Жительница подмосковного Серпухова Маргарита Грачева, которая лишилась руки из-за ревности бывшего супруга, родила сына. Это третий ребенок молодой женщины.

Грачева поделилась радостной новостью с подписчиками в Instagram, показав трогательный снимок: крошечная ножка младенца рядом с ее кибер-рукой.

«Сегодня я стала мамой-трансформером в кубе. Наш маленький мальчик родился 25 августа в 10:10», — написала Маргарита.

Вес ребенка, рассказала она, 3700 граммов, а рост — 53 сантиметра. О беременности Грачевой стало известно в апреле.

У Маргариты Грачевой уже есть два сына от первого брака. Дети приняли ее нового избранника, замуж за которого Маргарита вышла в сентябре 2020 года. Жених не торопил события и сначала стал для девушки просто другом.

Экс-супруг Грачевой в декабре 2017 года вывез ее в лес, пытал и требовал признаться в измене. Так ничего и не добившись, он топором отрубил матери своих детей кисти рук. Потом привез Маргариту в больницу и сдался полиции. Одну руку врачи сумели спасти, вместо второй у нее теперь бионический протез.