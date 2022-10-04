Маммолог Кудинова посоветовала кормящим мамам консультироваться с врачом перед сцеживанием молока | 360°

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Маммолог Кудинова посоветовала кормящим мамам консультироваться с врачом перед сцеживанием молока

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Сцеживание грудного молока должно происходить после консультации с врачом и по определенным показаниям. Об этом NEWS.ru рассказала врач-маммолог Елена Кудинова.

«Тут надо понимать, что грудь сцеживается только по рекомендации врача и в каждом отдельном случае индивидуально», — отметила врач.

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Показаниями могут быть уплотнения в груди или признаки лактостаза (застоя молока в молочных железах). Также сцеживание допустимо, когда необходимо заготовить молоко заранее.

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