Маме униженного мальчика из ансамбля Резника вызывали скорую. После видео с буллингом возбудили дело

Мальчика из московской школы окунули головой в унитаз одноклассники. Родители ребенка узнали об этом не сразу. Наставница подростка из ансамбля «Маленькая страна» Ирина Романова рассказала «360», как семья переживает случившееся.

Мама пострадавшего от буллинга ребенка, со слов Романовой, накануне вернулась из больницы после операции.

Одноклассники забуллили московского школьника, окунув его в унитаз Подробнее

«Позвонила бабушка одной из девочек, которая учится в этой школе, и говорит, мол, вы вообще знаете, что происходит с вашим ребенком в школе? И она отправила видео. <…> Папа мне позвонил, у него тряслись руки, он начал заикаться. Мама взяла трубку, она была в обморочном состоянии, в истерике, вызывали скорую. <...> Вы не представляете, как она вчера кричала и рыдала в трубку», — рассказала женщина.

Романова добавила, что сам ребенок «находится в страшном состоянии».

Солиста «Маленькой страны» его наставница знает уже около четырех лет. Все это время ребенок показывал себя только с положительной стороны.

«Это наш мальчик, наш артист. <…> Один из лучших актеров нашего театра (Ильи Резника — прим. ред.), очень яркий, добрый, солнечный мальчик, который занимается еще футболом. Очень добрый», — подчеркнула Романова.

Она выразила надежду, что виновные в случившемся с подростком будут наказаны.

Тем временем СК уже возбудил уголовное дело по статье «Побои». Следователи допросят работников школы и установят все обстоятельства произошедшего.