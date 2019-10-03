Маме униженного мальчика из ансамбля Резника вызывали скорую. После видео с буллингом возбудили дело
Мама пострадавшего от буллинга ребенка, со слов Романовой, накануне вернулась из больницы после операции.
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«Позвонила бабушка одной из девочек, которая учится в этой школе, и говорит, мол, вы вообще знаете, что происходит с вашим ребенком в школе? И она отправила видео. <…> Папа мне позвонил, у него тряслись руки, он начал заикаться. Мама взяла трубку, она была в обморочном состоянии, в истерике, вызывали скорую. <...> Вы не представляете, как она вчера кричала и рыдала в трубку», — рассказала женщина.
Романова добавила, что сам ребенок «находится в страшном состоянии».
Солиста «Маленькой страны» его наставница знает уже около четырех лет. Все это время ребенок показывал себя только с положительной стороны.
«Это наш мальчик, наш артист. <…> Один из лучших актеров нашего театра (Ильи Резника — прим. ред.), очень яркий, добрый, солнечный мальчик, который занимается еще футболом. Очень добрый», — подчеркнула Романова.
Она выразила надежду, что виновные в случившемся с подростком будут наказаны.
Тем временем СК уже возбудил уголовное дело по статье «Побои». Следователи допросят работников школы и установят все обстоятельства произошедшего.