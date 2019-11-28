«Мамба» составила портрет идеальной женщины

Названы лучшие страны для жизни женщин Подробнее

По данным информагентства, женская фигура оказалась на первом месте по привлекательности. 20,9% респондентов признались, что именно на нее обращают в первую очередь свое внимание.

Покладистый характер на втором месте (18,4%). Чувство юмора и темперамент оказались на третьей позиции (11,2%). Как ни странно, кулинарные способности не вошли даже в пятерку.