«Мамба» составила портрет идеальной женщины
Онлайн-сервис для знакомств «Мамба» составил психологический портрет идеальной женщины, опросив около семи тысяч москвичей, которые активно ищут свою любовь. С результатами исследования ознакомилось ИА Nation News.
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По данным информагентства, женская фигура оказалась на первом месте по привлекательности. 20,9% респондентов признались, что именно на нее обращают в первую очередь свое внимание.
Покладистый характер на втором месте (18,4%). Чувство юмора и темперамент оказались на третьей позиции (11,2%). Как ни странно, кулинарные способности не вошли даже в пятерку.