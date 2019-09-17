«Не пить и не буянить»: Мамаева и Кокорина после освобождения ждут ограничения

Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, вышедших во вторник по УДО из белгородской ИК-4, ждут стандартные ограничения для условно-досрочно освобожденных. Адвокат Мамаева Игорь Бушманов рассказал «360», какими они будут.

Юрист заметил, что обычно ограничения являются формальными. Даже сейчас их в целом нет, даже в части, касающейся перемещения — как за пределы региона, так и, при необходимости, за рубеж.

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«Нужно прибыть к месту постоянной регистрации, месту жительства, установленному судом. В трехдневный срок встать на учет в специализированный орган, который находится в территориальном отделе полиции. И определить, когда нужно будет являться для так называемой отметки и дачи необходимых пояснений надзирающему инспектору, который наблюдает за надлежащим поведением вышедшего по УДО», — пояснил Бушманов.

При этом ответственность больше возлагается на вышедшее по УДО лицо. Это предполагает нормальное поведение в общественных местах, что исключит возможность направления в суд ходатайства по отмене условно-досрочного освобождения.

«Не пить, не буянить, не совершать административных правонарушений и уголовных умышленных преступлений. <…> Главное — являться в день назначенный для отметки», — подчеркнул адвокат Павла Мамаева.

Бушманов заметил, что «наказание продолжает исполняться по месту жительства гражданина». Оно будет определено судом с учетом того, где постоянно проживает человек. Мамаев прописан в Подольске Московской области.

Осужденные за драку футболисты вышли на свободу 17 сентября. Им разрешили досрочно покинуть колонию из-за хорошей характеристики. Поддержку спортсменам оказало и руководство исправительного учреждения.