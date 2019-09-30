Мамаев объяснил участие в драке словами «так получилось»

«Так получилось, видишь. Все в жизни оступаются и в какие-то моменты делают что-то не так», — сказал Мамаев.

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Алана Мамаева пожаловалась мужу, что в течение всех 11 месяцев ее атаковали сообщениями о том, что после возвращения Павел продолжит ей изменять и никак не поменяется. Футболист посоветовал таким людям присмотреться к собственным семьям, но добавил, что и свои отношения с женой хочет изменить.

«Я попытаюсь разобраться в себе и своей семье, потому что я считаю, что у нас многое было не так. И вообще, в плане взаимоотношений между друг другом, и в плане семейных отношений. Я считаю, что нам многое надо изменить. Это наши личные вопросы. Я думаю, что много что надо поменять и к чему-то прийти», — сказал Мамаев, не уточнив, что именно за изменения их ожидают в будущем.

У меня есть желание сделать так, чтобы мы были счастливы. Я сейчас счастлив, что нахожусь с тобой, что прилечу к детям. Вот от этого я счастлив Павел Мамаев.

Мамаев и Кокорин устроили хулиганскую вечеринку в октябре прошлого года. От их рук пострадали несколько человек. В начале мая Мамаева приговорили к одному году и пяти месяцам колонии общего режима, но 17 сентября он вышел из колонии по УДО.