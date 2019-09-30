Мамаев до сих пор встает в 6 утра «на построение»

«Я не могу представить, что люди испытывают, когда выходят после большого срока. Потому что мы там пробыли 11 с половиной месяцев и вышли, у меня такое — телефон в руке, распорядка нет. Я сегодня утром проснулся в 06:00, как на утреннее построение», — рассказал Мамаев.

Алана Мамаева отметила, что после выхода из тюрьмы ее муж стал менее разговорчивым. По словам Мамаева, он привык, что «там не надо много говорить».

Рассказывая о буднях в колонии, Мамаев заметил, что в СИЗО можно было готовить самим, а в колонии, хоть и есть так называемая «чайхана», но плиты в ней нет. Так что пришлось питаться с тюремной кухни. Особенно ему запомнилась баланда.

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«Ели по-разному. И баланду пробовали, и сами понемножку готовили. Баланда — это еда, так называют ее везде. Нормальная, кстати, время от времени. Но мы ее нечасто ели», — сказал Мамаев.

Павел Мамаев вышел из колонии 17 сентября, после того как его освободили по УДО. Футболиста приговорили к тюремному сроку за участие в хулиганских потасовках, которые они вместе с Александром Кокориным устроили в Москве.