«Мама, забери меня». Женщине пришлось выкрасть дочь у отца и мачехи, которая ее избивала

В Среднеуральске матери пришлось буквально выкрасть свою дочь у ее отца и мачехи. Мама девочки Алена рассказала «360», что мачеха избивала ее дочь, а отец заставлял врать, что с ней все хорошо.

Алена рассказала, что родила в 16 лет. Тогда она осталась без родителей. Умер отец, с бабушкой не ужилась, год провела в интернате. Познакомилась с мужчиной, которому тогда было 26 лет, и забеременела от него.

«Мы не были расписаны. Он уже меня бросил на тот момент. Я родила ребенка. Проживала у его сестры. Он приехал со своей очередной сожительницей, говорит: „Я у тебя заберу [дочь]“. Я не отдала, там драка была», — сообщила мать девочки.

Мужчина после этого обратился в органы опеки и сообщил, что несовершеннолетняя проживает с его ребенком и не может его содержать.

«Приезжает отдел опеки, изымает ребенка, так как нет никаких документов. Ребенок два года проживает в больнице, то есть ему тоже не отдают его. Потом он со мной якобы мирится. Бабушка помогла, мы девочку забрали», — рассказала Алена.

Через месяц мужчина опять ушел. А потом, когда Алена гостила с дочерью у подруги, которая тоже знакома с отцом, они уложили детей спать и вышли в магазин. Пока их не было, он пришел и забрал девочку.

«Оказывается, они подговорились. Это она мне потом рассказала, спустя много лет», — сказала Алена.

Мужчина продолжал жить с девочкой, не давал Алене с ней видеться. Но спустя два года она забрала ее в Краснодар. Почти без скандала. Они жили вместе. В конце мая Алена предложила девочке на пару недель съездить в гости к папе, а в июле вместе поехать на море.

«Она улетела. И там началось: „Она с тобой жить не хочет“. Ребенок мне голосовые с его телефона записывал: „Да, я не хочу, я хочу здесь пожить“. Я говорю: „Точно?“ Она говорит: „Да, точно“», — рассказала Алена.

Девочка осталась жить с отцом и мачехой. Но когда оканчивала школу, мужчина жаловался, что не справляется, ругался на девочку.

Дочь не звонила. Алена спрашивала, что случилось. Мужчина сказал, что у нее больше нет телефона. А потом сам заблокировал Алену. Но дочь сама вышла на связь — с чужого телефона. Она нашла маму в соцсетях.

Источник фото: телеканал «360»

«Пишет мне: „Мама, забери меня, то, что они заставляли меня говорить, — это неправда. Они хотят на тебя в суд подать на лишение родительских прав. Она (мачеха — прим. ред.) меня бьет“. Это было 25 мая, 5 июня я уже была в Екатеринбурге. Мы договорились, что я заберу. Говорю: возьми все документы, выйди на улицу, и уедем. Два часа простояла с подружкой на машине возле дома, она не выходила. На следующий день утром пишет: „Мам, я в школе, забери меня“», — рассказала Алена.

Когда дочка вышла из школы и села в машину, Алена увидела, что ее побили.

«У нее пробита голова. Причем это все не обработано. Под глазом синяк. Мы поехали в полицию», — сообщила она.

Девочка сказала, что ее побила мачеха.

«У нее еще три-четыре шрама на голове. То есть систематически избивали. Постригли налысо — сказали, что сама постриглась», — отметила мать.

Источник фото: телеканал «360»

Алена написала об издевательствах над своей дочерью в соцсетях. После этого в комментариях под постом, предположительно, подружки мачехи начали писать оскорбления в адрес девочки, сообщать, что она якобы воровала, беспорядочно встречалась с разными мальчиками и тому подобное.

Заявление в полицию подали, сейчас дело рассматривают в ПНД. Отец и мачеха заявляют, что дочь якобы упала.

«Хотя видно по голове, что [рана] почти на макушке. Да и судмедэксперт сказал, что удар нанесен сверху вниз», — сообщила Алена.

Мать девочки обратилась уже и к свердловским властям. Надеется, что им помогут.