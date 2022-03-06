«Мама, со мной все хорошо». Сложившим оружие украинским военным дали позвонить родным

Сложившие оружие украинские военные получили возможность позвонить своим близким. Они рассказали семьям, что с ними все в порядке и скоро они попадут домой. Видео появилось в Telegram телеканала «Звезда».

На опубликованных кадрах можно видеть и совсем молодых людей, и более взрослых мужчин. Все они хотели позвонить своим матерям.

«Мама, не плачь, со мной все хорошо, скоро буду дома», — сказал один из них во время звонка. Другие сообщали, что с ними нормально обходятся, их кормят и поят. В скором времени они смогут попасть к родным.

Ранее Telegram-канал РЕН ТВ показал украинского военнослужащего, которого бросило командование, поэтому он добровольно сдался в руки Народной милиции ДНР.

Мужчина добавил, что его служба заключалась в ремонтировании армейской техники и подвозе боеприпасов и провианта. «Меня не мучали, не били, я целый. Напоили, накормили. Живой и здоровый», — сказал военный.