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    06 марта 2022, 14:24

    «Мама, со мной все хорошо». Сложившим оружие украинским военным дали позвонить родным

    Телеканал «Звезда»: сложившим оружие украинским военным дали позвонить родным

    Александр Иванов

    Сложившие оружие украинские военные получили возможность позвонить своим близким. Они рассказали семьям, что с ними все в порядке и скоро они попадут домой. Видео появилось в Telegram телеканала «Звезда».

    «Мама, со мной все хорошо». Сложившим оружие украинским военным дали позвонить родным

    На опубликованных кадрах можно видеть и совсем молодых людей, и более взрослых мужчин. Все они хотели позвонить своим матерям.

    «Мама, не плачь, со мной все хорошо, скоро буду дома», — сказал один из них во время звонка. Другие сообщали, что с ними нормально обходятся, их кормят и поят. В скором времени они смогут попасть к родным.

    Ранее Telegram-канал РЕН ТВ показал украинского военнослужащего, которого бросило командование, поэтому он добровольно сдался в руки Народной милиции ДНР.

    Мужчина добавил, что его служба заключалась в ремонтировании армейской техники и подвозе боеприпасов и провианта. «Меня не мучали, не били, я целый. Напоили, накормили. Живой и здоровый», — сказал военный.