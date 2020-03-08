«Мама-Родина». В Лобне 8 Марта отметила единственная женщина-руководитель «Боевого братства»

В Лобненском отделении организации ветеранов «Боевое братство» телефон 8 Марта не утихает с раннего утра. Поздравить руководителя отделения Марину Толмачеву хотят все. Она с улыбкой отвечает на все пожелания.

Марина Толмачева стала единственной женщиной, которая возглавила городское отделение организации «Боевое братство». До прихода в организацию она работала стюардессой на правительственных самолетах. Любовь к небу у нее в крови. «Я родилась в семье авиатора. У меня папа почетный полярник СССР, штурман и ветеран боевых действий в Афганистане», — поделилась она. По словам Марины Толмачевой, она во всем идет по стопам своего отца: после того как он начал работать в «Аэрофлоте», она тоже пошла туда. Он был в горячих точках — и ей пришлось посетить места боевых действий.

Сейчас она помогает членам организации, а также их детям. Недавно в «Боевое братство» вступил Даниил Шарло. Его папа бывал в боевых точках. Организация помогла молодому человеку поступить в Суворовское училище.

«Сын полка», — назвала курсанта Марина Толмачева. На ее плечах организация встреч лобненских школьников с ветеранами Великой Отечественной войны и воинами-афганцами, проведение спортивных соревнований и работа с Юнармией. Она устраивает акции памяти и проводит экскурсии по небольшому музею на территории организации.

«Я бы хотела пожелать всем женщинам мира и огромного счастья, как наш большой земной шар. И чтобы у всех женщин всегда было рядом надежное мужское плечо», — обратилась она через «360» с поздравлением с Международным женским днем.

Ветераны в шутку ее называют «Мама-Родина» и делают это не зря. Несмотря на проблемы со здоровьем, она для каждого участника братства находит время, чтобы помочь. Сегодня от всех она получила поздравления.