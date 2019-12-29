Мама ребенка с простреленной головой обратилась к Рошалю за помощью

Из-за высокого риска летального исхода медики в Екатеринбурге боятся делать операцию, и мальчик уже четвертый месяц лежит в коме, рассказала Анна.

Она также добавила, что понимает всю сложность ситуации и не осуждает врачей ДЦКБ № 9, где сейчас находится Егор.

«Оборудование у них все очень хорошее, не хуже, чем в Германии. Тут просто риск идет от того, что пуля лежит, подход туда очень рискованный. 90% того, что будет летальный исход. Они боятся на себя какую-то ответственность взять», — объяснила Анна.

Специалисты больницы, где находится мальчик, заверили, что уже сделали больше того, что предписано: в случаях когда в голове скапливается жидкость, положено ставить два шунта, мальчику поставили четыре. Состоянию ребенка это помогло, однако проблему это не решило.

По словам матери Егора, мальчику пока их убрали, потому что для него «какое-то волнение, если перевернуть как-то, чтобы его обработать, для него это очень тяжело, сразу же падает давление». Женщина подчеркнула, что ни в коем случае врачей не презирает врачей.

«Я просто призываю к помощи», — отметила Анна.

Женщина надеется, что сможет найти того, кто сможет вылечить Егора. Сейчас, для обсуждения случая мальчика с московскими врачами, необходим официальный запрос из клиники. Анна добавила, что этот вопрос она планирует поднять уже завтра.

Говоря о хирурге Леониде Рошале, который является президентом НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Анна отмечает, что «очень большая надежда на него».

«Егору сейчас семь лет, 2 января исполняется восемь лет, мы должны были пойти в первый класс. Мы не пошли в первый класс, мы не отпразднуем вместе день рождения», — рассказывает женщина.

Трагедия произошла летом. Нетрезвый житель Нижнего Тагила из пневматического ружья стрелял по банкам. Одна из пуль попала в голову семилетнему ребенку. Мальчика доставили в реанимацию больницы без сознания с открытой черепно-мозговой травмой.

Стрелявший сейчас находится под подпиской о невыезде. Как утверждают сотрудники полиции, мужчине грозит около семи лет тюремного заключения, однако, по словам матери Егора, никаких конкретных действий в отношении стрелявшего мужчины не предпринимаются.