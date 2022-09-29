Мать блогера Юлика опровергла его выезд из России из-за мобилизации | 360°

Все новости

Подмосковье

29 сентября 2022, 18:00

Проект «НЕделим» в Подмосковье помог заключить 113 соглашений о детях между разведенными родителями

Общество

29 сентября 2022, 17:58

Автобусное сообщение Самары, Тольятти и казахстанского Уральска приостановили

Реклама

Власть

29 сентября 2022, 17:53

Россия направит на поддержку освобожденных территорий 3,3 млрд рублей

Общество

29 сентября 2022, 17:52

Путин заявил о неумолимом разрушении однополярной гегемонии Запада

Важное

29 сентября 2022, 17:52

Путин назвал причину конфликта между Россией и Украиной

Спецоперация

29 сентября 2022, 17:50

Путина попросили дать дагестанцам отсрочку от мобилизации

Подмосковье

29 сентября 2022, 17:50

Закон о регистрации домашних животных приняли во втором чтении в Подмосковье

Мир

29 сентября 2022, 17:43

Названа официальная причина смерти Елизаветы II

Подмосковье

29 сентября 2022, 17:42

Межрегиональный форум «Женское предпринимательство. Путь к успеху» прошел в Люберцах

Эксклюзив

29 сентября 2022, 17:30

Мать блогера Юлика опровергла его выезд из России из-за мобилизации

Мама блогера Юлика не подтвердила выезд сына из России из-за мобилизации

Читать 360tv в

Российский блогер Юлий Онешко (Юлика) не покидал Россию из-за объявленной президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации. Об этом «360» сообщила его мама Елена.

«Нет, не подтверждаю отъезд Юлия из России», — заявила она.

Ранее в Сети появились кадры рядом с государственной границей России и Казахстана, на них попал Онешко.

Блогер ведет канал на YouTube, его аудитория насчитывает свыше четырех миллионов подписчиков, а суммарное количество просмотров контента насчитывает 1,3 миллиарда.

Реклама

Кроме того, поклонники заметили в аэропорту Санкт-Петербурга блогера Юрия Хованского, ставшего широкого известным после возбужденного против него дела об оправдании терроризма.

Реклама

Также очевидцы на границе с Казахстаном заметили известного борца с распитием алкоголя в общественных местах «Лев против».

Автор и ведущий интернет-шоу «+100500» Максим Голополосов сообщал «360», что  выехал в Казахстан из-за съемок нового проекта. Остальные подробности он раскрыть отказался.

Блогеры

Частичная мобилизация в РФ

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама