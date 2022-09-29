Мать блогера Юлика опровергла его выезд из России из-за мобилизации | 360°

Эксклюзив 29 сентября 2022, 17:30 Поделиться Telegram

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Viber Мать блогера Юлика опровергла его выезд из России из-за мобилизации Мама блогера Юлика не подтвердила выезд сына из России из-за мобилизации Instagram

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Российский блогер Юлий Онешко (Юлика) не покидал Россию из-за объявленной президентом Владимиром Путиным частичной мобилизации. Об этом «360» сообщила его мама Елена.

«Нет, не подтверждаю отъезд Юлия из России», — заявила она.

Ранее в Сети появились кадры рядом с государственной границей России и Казахстана, на них попал Онешко.

Блогер ведет канал на YouTube, его аудитория насчитывает свыше четырех миллионов подписчиков, а суммарное количество просмотров контента насчитывает 1,3 миллиарда.

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Кроме того, поклонники заметили в аэропорту Санкт-Петербурга блогера Юрия Хованского, ставшего широкого известным после возбужденного против него дела об оправдании терроризма.

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Также очевидцы на границе с Казахстаном заметили известного борца с распитием алкоголя в общественных местах «Лев против».

Автор и ведущий интернет-шоу «+100500» Максим Голополосов сообщал «360», что выехал в Казахстан из-за съемок нового проекта. Остальные подробности он раскрыть отказался.

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