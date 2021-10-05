Погибшая в Краснодарском крае после родов 16-летняя девочка была тихой и спокойной, особо ни с кем не дружила. Когда у нее начал расти живот, она перестала ходить на занятия. Сейчас в школе, где она училась, начали обсуждать несколько версий произошедшего. Об этом «360» рассказали источники, знакомые с ситуацией.

Один источник сообщил, что о беременности девушки толком никто не знал, так как погибшая никому об этом не рассказывала. Последний раз ее видели на практике, но живота еще заметно не было. Потом девушка перестала ходить на уроки. Какая была причина, неизвестно. Но, вероятно, дело в беременности.

Также выяснилось, что расставание с парнем, который был старше ее, девушка переживала тяжело, но справлялась. Причина разрыва не уточнятся. О родителях погибшей мало что известно. СМИ писали, что мать всячески пыталась скрыть беременность дочери, поэтому не поставила ее на учет и не стала вызывать врача, когда у той начались схватки.

Но другой источник сообщил «360», что в школе обсуждают другую версию смерти подростка. Мол, девушка умерла, рожая не в уличном туалете, а дома. По неподтвержденной информации, когда мать погибшей узнала о беременности, то сделала ей укол, чтобы вызвать аборт. У девочки началось сильное кровотечение, после ее мама вызвала скорую, которая не успела вовремя приехать, из-за чего школьница скончалась.

По данным kр.ru, 16-летняя девушка родила ребенка в уличном туалете, задушила новорожденного, положив ребенка на подушку лицом вниз. Когда она избавилась от ребенка, то позже сама скончалась от потери крови. Якобы мама девочки боялась огласки и пыталась самостоятельно остановить кровотечение, без помощи врачей, но этого не вышло.