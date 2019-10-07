Мама подмосковной спортсменки начала рожать на трибуне под гимн России
«На соревнования по эстетической гимнастике в наш ДС „Борисоглебский“ приехала семья Черкасовых. Светлана, мама одной из участниц, к слову, многократной призерши, так болела за дочь, что прямо в момент торжественного открытия и звучания гимна… у нее отошли воды! Это была ее четвертая беременность», — рассказали в Минздраве Подмосковья.
Роженицу экстренно доставили в Раменский Центр материнства и детства. Здесь и появилась на свет маленькая Верочка. Как и положено, новорожденную наблюдали в условиях отделения интенсивной терапии для новорожденных. Ее мама ежедневно посещала дочку, общалась с ней, кормила грудным молоком.
Вскоре малышку выписали. В радостном событии принял участие директор Дворца спорта Виктор Пронин.
«Для всех нас это было волнительное событие, я рад, что все прошло успешно. И раз уж ваша дочь начала свой жизненный путь во Дворце спорта, то позвольте вручить ей сертификат на бесплатное обучение эстетической гимнастике, художественной или фигурному катанию на выбор. Ждем вас с дочерью через четыре года», — поздравил руководитель спорткомплекса маму новорожденной.
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Медицинская помощь в Раменском оказывается женщинам на самом высоком уровне. Это отдельно подчеркнул заведующий областным центром материнства и детства Раменское Борис Марченко.
«Под гимн, понимаете? Начал звучать гимн и она стала рожать, это на самом деле, говорит о том, что есть некая взаимосвязь. Было удачей то, что пациентка находилась рядом с центром», — добавил Марченко.
Молодая мама от имени всей большой семьи поблагодарила всех, кто пришел ей на помощь в экстренной ситуации. По ее словам, новорожденную назвали Верой — в честь праздника Веры, Надежды, Любови и их матери Софьи.
«Я бы хотела выразить благодарность всем врачам, которые нам помогали. Они нас спасли. Также я бы хотела поблагодарить и сотрудников Дворца спорта. Мы часто сюда приезжаем на соревнования», — сказала четырехкратная мама. В семье уже есть трое детей, и Черкасовы надеются, что и младшая дочь тоже покажет отличные спортивные результаты — когда подрастет.