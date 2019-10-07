Мама подмосковной спортсменки начала рожать на трибуне под гимн России

Во дворце спорта «Борисоглебский» в Раменском спортивная семья из Подмосковья пополнилась дочерью. Мама одной из участниц соревнований по эстетической гимнастике так переволновалась, что начала рожать на трибуне под звуки гимна России.

«На соревнования по эстетической гимнастике в наш ДС „Борисоглебский“ приехала семья Черкасовых. Светлана, мама одной из участниц, к слову, многократной призерши, так болела за дочь, что прямо в момент торжественного открытия и звучания гимна… у нее отошли воды! Это была ее четвертая беременность», — рассказали в Минздраве Подмосковья.

Роженицу экстренно доставили в Раменский Центр материнства и детства. Здесь и появилась на свет маленькая Верочка. Как и положено, новорожденную наблюдали в условиях отделения интенсивной терапии для новорожденных. Ее мама ежедневно посещала дочку, общалась с ней, кормила грудным молоком.

Вскоре малышку выписали. В радостном событии принял участие директор Дворца спорта Виктор Пронин.

«Для всех нас это было волнительное событие, я рад, что все прошло успешно. И раз уж ваша дочь начала свой жизненный путь во Дворце спорта, то позвольте вручить ей сертификат на бесплатное обучение эстетической гимнастике, художественной или фигурному катанию на выбор. Ждем вас с дочерью через четыре года», — поздравил руководитель спорткомплекса маму новорожденной.

Источник фото: телеканал «360»

Новорожденную жительницу Орехово-Зуева назвали Россией Подробнее

Медицинская помощь в Раменском оказывается женщинам на самом высоком уровне. Это отдельно подчеркнул заведующий областным центром материнства и детства Раменское Борис Марченко.

«Под гимн, понимаете? Начал звучать гимн и она стала рожать, это на самом деле, говорит о том, что есть некая взаимосвязь. Было удачей то, что пациентка находилась рядом с центром», — добавил Марченко.

Молодая мама от имени всей большой семьи поблагодарила всех, кто пришел ей на помощь в экстренной ситуации. По ее словам, новорожденную назвали Верой — в честь праздника Веры, Надежды, Любови и их матери Софьи.

«Я бы хотела выразить благодарность всем врачам, которые нам помогали. Они нас спасли. Также я бы хотела поблагодарить и сотрудников Дворца спорта. Мы часто сюда приезжаем на соревнования», — сказала четырехкратная мама. В семье уже есть трое детей, и Черкасовы надеются, что и младшая дочь тоже покажет отличные спортивные результаты — когда подрастет.