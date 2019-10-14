«Постоянно предлагают помощь». Мама Луны с родимым пятном рассказала о сердобольных россиянах

Маленькую Луну Феннер тепло встретили в России, куда девочка вместе с мамой переехала из США для лечения опасного родимого пятна на лице. Семье регулярно предлагают помощь и поддержку, например, подгузники или детскую одежду.

Девочке Луне с родимым пятном на лице сделали первую операцию в Краснодаре Подробнее

«Я не знаю, может, Краснодар особенный, но все здесь помогают нам. Мы получаем много сообщений в Instagram от местных жителей, от москвичей с вопросами: «Что вам нужно? Я могу помочь вам, я могу купить памперсы», — рассказала RT мама Луны.

По словам Кэрол Феннер, перед поездкой в Россию многие говорили, что российские жители «холодные и строгие». Но предостережения знакомых и близких не оправдались.

«Но оказалось, что вы изумительные, очень дружелюбные и добрые. Мне постоянно предлагают помощь», — поделилась она.

Кэрол также добавила, что краснодарская клиника помогла не только с лечением маленькой Луны, но врачи также сняли для семьи квартиру. Теперь мама с дочкой могут спокойно проходить постоперационный период в незнакомом городе. Американки уже привыкают к холодному российскому климату, но Кэрол призналась, что ей не хватает бразильского кофе.

«Но я не жалуюсь, мы тут с определенной целью, и какие-то неудобства совершенно не важны», — заверила она.

Мама Луны добавила, что скучает по мужу, который остался в США. В начале 2020 года в Россию может прилететь бабушка малышки, но все будет зависеть от стоимости билетов.

Луна Феннер родилась с большим родимым пятном на лице. Патология может со временем перерасти в рак, но американские специалисты не захотели сделать операцию из-за ее трудновыполнимости. Помочь девочке решились краснодарские врачи. Медики в начале октября уже провели одну операцию, которая прошла успешно. Следующая назначена на ноябрь, но сроки могут передвинуть в зависимости от заживления кожи на лице.

«Всего может потребоваться от шести до восьми операций, все лечение займет от года до полутора. У нас пока есть деньги на две операции — удалось собрать около 50 тысяч долларов. Да, это дорого, но не настолько, как в Америке», — пояснила мама Луны.