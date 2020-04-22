Мама избила годовалого малыша, потому что «ей никто не помогает»

В российском сегменте Instagram появилось видео, на котором беременная женщина избивает годовалого малыша. Она кричит на него, ругается матом, шлепает, обещает сдать в детдом и со всей силы бросает на диван.

Свое поведение она мотивирует тем, что ей никто с ребенком не помогает. Человек, который снимал видео пытался ее успокоить, но женщина злилась еще больше.

«Из-за тебя, придурка, второй ребенок страдает!» — кричала она.

Источник фото: Instagram

Один из пользователей, опубликовавших видео, утверждает, что это Анастасия Литвина и дает ссылку на ее аккаунт. На странице девушки действительно есть фотографии с ребенком, и она очень похожа на мучительницу с видео.

Пользователи пришли в ужас от увиденного. Причем, особенно внимательные рассмотрели, что на видео есть второй ребенок, предположительно ровесник избиваемого малыша. Его макушка заметна из-за валика дивана, а в зеркале, расположенном в другой комнате, действительно видно, что за сценой избиения наблюдает еще один малыш.

Источник фото: Instagram

В подписи к видео сказано, что Анастасия Литвина живет в Оренбурге или Соль-Илецке. Пока точно неизвестно, так ли это. Пользователи сообщили, что засыпали героиню ролика возмущенными посланиями. Один из них пообещал позже более подробно рассказать эту историю.