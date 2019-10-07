Малышку Россию из Подмосковья атаковали хейтеры. Но семья нашла достойный ответ

На родителей из Подмосковья, которые назвали дочку Россия, обрушились хейтеры. Семью завалили негативными комментариями. Их обвиняют в том, что ребенку испортили жизнь.

У главы семейства в руках ни больше, ни меньше — Россия. И он ощущает себя не просто папой, а президентом.

«Может быть сядем старенькие с супругой на лавочку, и нас спросят, кто отец России. Я скажу: «Это я», — сказал отец России Олег Солнышкин.

А вот и первая леди — мама России.

«Я хочу, чтобы моя дочь была такая же непобедимая, сильная и крепкая, как Россия», — сказала мама девочки Инна Ягудина.

Инна и Олег из Азербайджана. 20 лет назад Олег решил переехать в Москву. В Баку было сложно с работой. Чуть позже позвал в столицу и свою девушку- Инну. В России мужчина построил карьеру, купил уютную квартиру — в Подмосковье. В благодарность стране, которая дала им все, семья решила назвать дочку Россия.

Фото из личного архива семьи Солнышкиных

Паспортистки, едва услышав, какое имя папа хочет дать дочке, в панике бросились звонить высокому начальству. Хотя имя достаточно мелодичное — Россия.

Первую дочку Солнышкиных зовут Софья, второго ребенка сначала хотели назвать Василисой.

С первых дней жизни малышка Россия — в объективе телекамер. В стране она такая не первая. А вот в Подмосковье — пока единственная. И абсолютно неожиданно на семью Солнышкиных обрушилась критика.

«Непонятны злые отзывы людей, которые говорят, что мы хотим выгоду получить, нас обвинили в излишнем патриотизме. Мы хотим попросить людей, которые пишут комментарии, будьте добрее! Испытайте то же, что испытали мы. Пусть у вас тоже появится ребенок, и не бойтесь называть его именем этой великой страны», — сказали Солнышкины.

Фото из личного архива семьи Солнышкиных

Олег Солнышкин рассказал, что его родители по национальности русские, православные — они жили в Азербайджане еще во времена СССР. Там глава семьи встретил будущую жену Инну. В 2000 году из-за проблем с поиском работы молодые люди продали квартиру и переехали в Россию. Гражданство нашей страны Олег Солнышкин получил в 2016 году, а Инна — до сих пор в процессе.