19 декабря 2023, 11:23
Малышка-панда из Московского зоопарка сделала первые шаги
Акулова: детеныш панды из Московского зоопарка сделал первые шаги
Малышка-панда, живущая в Московском зоопарке, впервые попробовала пойти. Об этом рассказала в Telegram-канале директор зоосада Светлана Акулова.
«У нашей малютки получилось сделать несколько первых неуверенных шагов», — рассказала она.
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На опубликованном видео детеныш панды сосредоточенно пытается встать, делает первый неловкий шаг и плюхается на пол.
Акулова обратили внимание на выражение мордочки — она будто сама удивилась своим успехам.
Малышка-панда встала на четыре лапы неделю назад. Еще чуть раньше она начала ползать, обрадовав зоологов, которые отметили, что детеныш хорошо и правильно сгибает задние лапы.
В начале месяца медвежонку исполнилось 100 дней, и москвичи начали выбирать ей имя. Среди вариантов — Катюша, Маша и Сяо Мо. Поучаствовать в голосовании можно на портале «Активный гражданин».
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