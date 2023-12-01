Общество 01 декабря 2023, 11:25 Малышка-панда из московского зоопарка начала ползать Детеныш панды из московского зоопарка начал ползать

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Детеныш панды из московского зоопарка начал ползти, что говорит о его правильном развитии согласно возрасту. Зоологи отметили, что он хорошо и правильно сгибает задние лапы, опирается на них и движется вперед. Видео первых достижений малыша опубликовали в Telegram-канале генерального директора зоосада Светланы Акуловой.

«Это важный этап в развитии детеныша, теперь она может доползти до мамы самостоятельно», — подчеркнули ветеринары.

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Первым достижениям детеныша ничего не мешает: пол в вольере теплый и покрыт специальным материалом. Иногда у панды проскальзывают лапы, но это нормально, так как конечности еще до конца окрепли.

Несколько дней назад малыш показал свои первые зубы. Это два нижних клыка. До полугода должны вылезти все молочные, которые к полутора годам сменят коренные.