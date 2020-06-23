«Малыши в безопасности»: Анна Кузнецова рассказала о судьбе детей, найденных в московской квартире без родителей

«Малыши сейчас распределены в несколько медицинских учреждений, где им проведут обследование. Предварительно, состояние здоровья детей оценивается удовлетворительно», — сказала Кузнецова. Она также отметила, что находится на связи со Следственным комитетом, Департаментом соцзащиты Москвы и врачами.

Она сообщила, что дети сейчас находятся в безопасности, их здоровью ничего не угрожает. По словам Кузнецовой, для того, чтобы определиться с судьбой малышей, необходимо найти их законных представителей. А также выяснить, что привело к тому, что пятеро детей остались без родителей.

При этом в квартире с малышами были две китаянки, которые не смогли предъявить документы на детей. В итоге женщин доставили в отделение полиции. Ранее сообщалось, что новорожденных обнаружили врачи.

Следственный комитет уже завел уголовное дело по статье 127.1 УК РФ о торговле людьми. Она предусматривает высшую меру наказания — до шести лет лишения свободы.