Малышеву увезли на скорой из-за давления. Она стримила это в Instagram

В ночь на 23 октября 58-летней Малышевой стало плохо. У нее случился гипертонический криз. Телеведущая сняла, как едет в машине скорой, как ее завозят на каталке в больницу и бригаду медиков.

«Сегодня первый раз в жизни у меня был гипертонический криз. Медики понизили давление, но все равно сказали, что надо ехать в больницу. Я не сопротивлялась, потому что все понимаю. Первый раз в жизни давление было 200 на 130. Вот так выглядит скорая помощь из позиции лежа», — рассказала на видео Малышева.

Пока она выкладывала сторис, ей стало «намного лучше». Кроме того, ведущая успела пообщаться с фельдшерами. Она спросила, пропускают ли экстренную помощь другие машины, водитель скорой сказал, что не всегда, но в большинстве случаев.