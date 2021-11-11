Малышева усомнилась в эффективности жестких ковидных ограничений

Коронавирус распространяется с одинаковой скоростью что в условиях локдауна, что без него. Страна должна жить и работать. Таким мнением в интервью на YouTube-канале «Надежда Стрелец» поделилась врач и телеведущая Елена Малышева.

«Медицина должна лечить, а страна — жить и работать. Поэтому я радуюсь, когда позиция федерального правительства говорит, что локдауна не будет. <…> По поводу локдаунов исследования есть в десяти странах, из которых Швеция локдаунов не применяла. Оказалось, что распространение вируса такое же что с локдауном, что без», — считает Малышева.

По мнению телеведущей, Швеция — это единственная страна в Европе, где не обрушилась экономика. Малышева выразила уверенность, что так произошло на фоне решения властей скандинавского государства не вводить вообще никаких ковидных ограничений.

В Швеции действительно не было никаких ограничений, однако жители этой страны начали активно вакцинироваться, как только у них появился доступ к вакцине. Швеция и соседняя Дания — одни из немногих государств, где люди сейчас живут нормальной жизнью, так как там сформировался коллективный иммунитет от SARS-CoV-2.