Малышева сыграла на фортепиано с внуком и сравнила музыкальное образование России и США
Об этом на своей странице в Instagram написала телеведущая Елена Малышева. Она выложила видеозапись, где с младшим внуком в четыре руки играет вальс.
Малышева отметила, что получает огромное удовольствие от игры с мальчиком. Она поделилась, что сама с отличием закончила музыкальную школу, где проходили уроки сольфеджио, музыкальной литературы, хора.
По ее словам, учителя тогда по настоящему учили культуре поведения и общения. В США, где живет ее внук тоже повезло найти учителя старой советской формации. Сейчас она занимается с мальчиком.
Телеведущая заявила, что музыкальное образование учит детей следовать тактам и выстраивать последовательность. Во взрослом возрасте это помогает составлять списки дел и выстраивать свою жизнь в соответствии с намеченным планом.
Старший сын Елены Малышевой Игорь давно живет в США. Там у него родились двое детей. Елена Малышева улетела в Нью-Йорк накануне, чтобы повидать внуков.