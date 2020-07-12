Малышева сыграла на фортепиано с внуком и сравнила музыкальное образование России и США

Музыкальное образование в США отличается в худшую сторону от школ искусств в России. Частные уроки американских учителей не сравняться с со знаниями о настоящей культуре, которое получают воспитанники российских музыкальных школ.

Об этом на своей странице в Instagram написала телеведущая Елена Малышева. Она выложила видеозапись, где с младшим внуком в четыре руки играет вальс.

Малышева отметила, что получает огромное удовольствие от игры с мальчиком. Она поделилась, что сама с отличием закончила музыкальную школу, где проходили уроки сольфеджио, музыкальной литературы, хора.

По ее словам, учителя тогда по настоящему учили культуре поведения и общения. В США, где живет ее внук тоже повезло найти учителя старой советской формации. Сейчас она занимается с мальчиком.

Телеведущая заявила, что музыкальное образование учит детей следовать тактам и выстраивать последовательность. Во взрослом возрасте это помогает составлять списки дел и выстраивать свою жизнь в соответствии с намеченным планом.

Старший сын Елены Малышевой Игорь давно живет в США. Там у него родились двое детей. Елена Малышева улетела в Нью-Йорк накануне, чтобы повидать внуков.