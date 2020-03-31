Малышева сообщила о низкой вероятности «итальянского сценария» в России

Также, несмотря на это, она считает, что меры предосторожности все равно следует соблюдать.

По мнению Малышевой, ситуация в Италии обусловлена тремя причинами. Во-первых, большой процент населения страны — пенсионеры. Во-вторых, тесты на коронавирус сдавали только те, у кого тяжело протекало заболевание. В-третьих, Малышева считает, что не во всех случаях была верно зафиксирована причина смерти.



«Например, человек умер от инфаркта миокарда. Но, если у него нашли коронавирус, его считали умершим от коронавируса», — пояснила она.

Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико сообщил, что количество заболевших коронавирусной инфекцией в России в ближайшее время может увеличиться, но потом пойдет на снижение. Таким образом страна пройдет свой пик, уверен он.