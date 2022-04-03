Малышева рассказала о дальнейшей судьбе программы «Жить здорово!»

Популярная телеведущая Елена Малышева сообщила РИА «Новости», что ее авторская программа «Жить здорово!» на Первом канале не закрывается, медик находится в Москве.

«Я в Москве. Программа не закрыта», — заявила Малышева.

Telegram-канал BAZA сообщал о закрытии проекта Малышевой, причиной указывалось изменение в сетке вещания канала.

Доктор медицинских наук Андрей Продеус позднее сообщил «360», что новость о роспуске программы Малышевой являлась фейковой.

Также Первый канал сообщал, что перешел на информационный режим работы, в связи с чем было ограничено время развлекательных программ, включая шоу «Вечерний Ургант» и «Модный приговор».

Ранее украинский певец Макс Барских сообщил, что вступает в ряды ВСУ.